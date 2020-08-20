В США представили новые подробности расследования вспышки COVID-19

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань сначала утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии. Такие новые подробности расследования представила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание утверждает, что источники ознакомились с новым докладом американской разведки, которые предназначены для внутреннего пользования. Как считают спецслужбы США, после вспышки заболевания в конце 2019 года местные власти неделями держали в неведении Пекин относительно истинного характера происходящего.

При этом представители американских властей утверждали газете, что местные руководители в Китае, опасаясь наказаний, часто скрывают информацию от китайского правительства.

Согласно докладу, Пекин пытался получить точные сведения от местных властей в Китае по поводу коронавируса. Однако разведка США все равно полагает, что Коммунистическая партия Китая скрывала важную информацию о заболевании от остального мира, в результате чего его вспышка охватила мир.

Власти США неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мировое сообщество о серьезности и масштабах вспышки коронавируса. В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что готов ввести санкции против Китая, если страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения инфекции.