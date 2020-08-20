https://news.day.az/world/1263703.html Более 5,5 млн случаев COVID-19 выявили в США
Более 5,5 млн случаев COVID-19 выявили в США
Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США превысило 5,5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, за все время пандемии в Соединенных Штатах зарегистрировано 5 507 556 случаев заболевания, из них более 170 тысяч - с летальным исходом. Выздоровели почти 1,9 млн человек.
США занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19.
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