Более 5,5 млн случаев COVID-19 выявили в США

Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США превысило 5,5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, за все время пандемии в Соединенных Штатах зарегистрировано 5 507 556 случаев заболевания, из них более 170 тысяч - с летальным исходом. Выздоровели почти 1,9 млн человек.

США занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19.