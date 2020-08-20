Рим ужесточает проверки в аэропортах из-за коронавируса

В римском аэропорту Фьюмичино прилетающие в Италию пассажиры свыкаются с новыми правилами, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Всем въезжающим или возвращающимся в страну придется заполнить множество бумаг: например, заверение в том, что в последнее время не было контактов с больными, список своих предполагаемых контактов в Италии. Прилетевших из-за пределов ЕС по-прежнему пускают только при наличии веской причины.

В аэропорту организованы и пункты для экспресс-тестов на коронавирус: результат мазка можно узнать через полчаса.

"Так даже лучше - теперь ты уверен, что не несёшь с собой заразу, особенно если ты собираешься увидеться с родными и друзьями".

"Наверное, то же самое нужно организовать по всей Европе, по всему шенгену, потому что мы только час назад узнали, с чем нам придётся столкнуться".

Тесты обязательны для пассажиров, прибывающих из стран, где, как считается, высок риск заразиться. Среди них - популярные у туристов Греция, Испания и Хорватия.

Алессио Д'Амато, совет по здравоохранению Лацио:

"Если бы не эти меры, мы бы не смогли в понедельник обнаружить шесть новых случаев. Из этих туристов кто-то хотел остановиться в Риме, другие собирались в Тоскану или Кампанию. В любом случае большинство из них сперва оказываются в Риме, после чего разъезжаются по стране".

Альтернатива тестам в аэропорту - пункты экспресс-проверки для автомобилистов. На въездах в Рим уставлено уже с десяток таких постов.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Нет никакой разницы в том, где сдавать тест - здесь или в аэропорту. В любом случае сделать это обязательно в течение 48 часов после прибытия. Нарушителей процедуры будут искать, им грозит уголовное преследование".