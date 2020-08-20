В США демократы выбрали кандидата на должность вице-президента

Сенатора Камалу Харрис утвердили кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии. Решение объявили на виртуальном съезде партии в городе Милуоки, штат Висконсин, передает CNN в четверг, 20 августа.

Отметим, что 55-летняя Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой, выдвинутой в вице-президенты США. Байден представил Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США 12 августа. Она является сенатором от Калифорнии и бывшим прокурором этого штата, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Харрис будет избираться вместе с 77-летним кандидатом и бывшим вице-президентом США от демократов Джозефом Байденом.