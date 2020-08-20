В Англии построили самый дорогой тупик

В пригороде английского города Бристоля построили самый дорогой тупик. Такое название получил съезд на новой развязке автомагистрали M49. Планировалось, что он будет вести к оптово-распределительному центру компаний Amazon, Tesco и DHL. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На строительство новой развязки было выделено около 50 миллионов фунтов стерлингов. Работы начались еще в 2017 году и должны были закончиться в конце 2019 года. Однако водители грузовых машин по-прежнему могут только "любоваться" складами компаний из тупика и вынуждены использовать объездные дороги, чтобы проехать туда. Один из работников центра назвал сложившуюся ситуацию настоящим провалом и позором.

В компании Highways England, которая финансировала и возводила объект, заявили, что строительство завершено. По словам представителя организации, теперь ответственность за съезды лежит на землевладельце. Администрация графства пообещала достроить все участки в ближайшее время.