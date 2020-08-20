В Китае столкнулись два судна: 14 человек пропали без вести

14 человек пропали без вести в четверг в районе устья реки Янцзы недалеко от Шанхая в результате столкновения танкера и баржи с щебнем. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, ЧП произошло в 03:39 по местному времени. Спасатели оперативно прибыли на место и спасли трех из 17 членов двух экипажей судов, которые в результате столкновения оказались в воде. Танкер, перевозящий в трюме 3 тыс. тонн бензина, загорелся. Баржа затонула.

Один из спасенных отправлен в ближайшую больницу, где ему оказана медицинская помощь. Поиски пропавших продолжаются.