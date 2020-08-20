США восстановят антииранские санкции ООН

Администрация США полагает, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, начав процесс восстановления санкций ООН в отношении этой страны. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в среду в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Вашингтон намерен уведомить Совет Безопасности ООН о своем решении начать процесс восстановления указанных рестрикций, в том числе оружейного эмбарго. Помпео выразил уверенность в том, что "все санкции [против Ирана] будут восстановлены". По его версии, "мир станет безопаснее". "У иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал госсекретарь США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что дал указание Помпео уведомить Совбез ООН о намерении США "восстановить практически все санкции ООН против Ирана, [действие которых] ранее было приостановлено". При этом Трамп в очередной раз подверг критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение о законности запроса США о возвращении санкций, несмотря на выход Вашингтона из иранской ядерной сделки, будут принимать сами страны - члены ООН.