В Армении за сутки еще 263 человека заразились COVID-19

За последние сутки в Армении коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились еще 263 человека.

Как сообщает Day.Az, таким образом, число инфицированных коронавирусом достигло 42 319.

За последние сутки скончались 3 пациента с коронавирусом, число умерших от коронавируса в Армении достигло 836.

Вылечились 35 476 человек.