https://news.day.az/world/1263757.html В Армении за сутки еще 263 человека заразились COVID-19
В Армении за сутки еще 263 человека заразились COVID-19
За последние сутки в Армении коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились еще 263 человека.
Как сообщает Day.Az, таким образом, число инфицированных коронавирусом достигло 42 319.
За последние сутки скончались 3 пациента с коронавирусом, число умерших от коронавируса в Армении достигло 836.
Вылечились 35 476 человек.
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