https://news.day.az/world/1263767.html 100 тысяч жителей эвакуируют из-за лесных пожаров в Калифорнии - ВИДЕО
100 тысяч жителей эвакуируют из-за лесных пожаров в Калифорнии - ВИДЕО
Пожары, которые уничтожают леса Калифорнии, похоже, окончательно вышли из-под контроля. Этой ночью в зоне бедствия разбился спасательный вертолет. Пилот погиб.
Из-за дыма видимость практически нулевая, а сильный ветер стремительно разносит пламя.
В настоящее время экстренно эвакуируют почти 100 тысяч человек. Целые районы отрезаны.
На тушение брошены все силы, но справиться с огнем не удается, активных очагов уже более тридцати. Самый крупный - недалеко от залива Сан-Франциско.
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