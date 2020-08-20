100 тысяч жителей эвакуируют из-за лесных пожаров в Калифорнии

Пожары, которые уничтожают леса Калифорнии, похоже, окончательно вышли из-под контроля. Этой ночью в зоне бедствия разбился спасательный вертолет. Пилот погиб.

Из-за дыма видимость практически нулевая, а сильный ветер стремительно разносит пламя.

В настоящее время экстренно эвакуируют почти 100 тысяч человек. Целые районы отрезаны.

На тушение брошены все силы, но справиться с огнем не удается, активных очагов уже более тридцати. Самый крупный - недалеко от залива Сан-Франциско.