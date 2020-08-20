Названо число новых случаев коронавируса в России

В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Число новых случаев назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 20 августа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большинство из них зафиксировано в Москве (688), Санкт-Петербурге (160), Московской области (157). За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 110 пациентов. За весь период в России от коронавируса скончались 16 099 человек.