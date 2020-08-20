В Украине антирекорд: впервые более двух тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 2134 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 20 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Всего число зафиксированных случаев COVID-19 в Украине достигло 98 537. Из них выздоровел уже 50 441 человек (накануне - 704), а скончались 2184 (накануне - 40).