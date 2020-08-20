https://news.day.az/world/1263794.html В Грузии растет число инфицированных коронавирусом
В Грузии растет число инфицированных коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено девять новых случаев коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени составляет 1 370.
Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались десять пациентов, а с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 108 человек. Скончались 17.
В карантине находятся 6 903 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 278.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
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