https://news.day.az/world/1263817.html Глава МИД Польши подал в отставку
Глава МИД Польши подал в отставку
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в четверг в отставку. Об этом сообщила пресс-служба польского МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Министр ранее говорил, что после президентских выборов (в Польше в июне 2020 года - прим. ТАСС) наступит хорошее время для смены руководителя польской дипломатии, и выразил убеждение, что его преемник будет проводить ту же линию и способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене", - говорится в сообщении.
Чапутович занимал пост министра иностранных дел Польши с января 2018 года.
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