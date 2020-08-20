В Афганистане талибы напали на блокпост: 14 погибших

На северо-востоке Афганистана в провинции Тахар боевики движения "Талибан" напали на блокпост, в результате чего погибли 14 силовиков, еще шесть были ранены. Об этом сообщает Tolo News в четверг, 20 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что среди погибших 13 спецназовцев и один полицейский.

Нападение произошло в среду ночью в районе Кваджа Бахауддин. Противостояние между талибами и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов.