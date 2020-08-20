https://news.day.az/world/1263825.html В Афганистане талибы напали на блокпост: 14 погибших
В Афганистане талибы напали на блокпост: 14 погибших
На северо-востоке Афганистана в провинции Тахар боевики движения "Талибан" напали на блокпост, в результате чего погибли 14 силовиков, еще шесть были ранены. Об этом сообщает Tolo News в четверг, 20 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что среди погибших 13 спецназовцев и один полицейский.
Нападение произошло в среду ночью в районе Кваджа Бахауддин. Противостояние между талибами и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов.
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