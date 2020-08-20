ВОЗ обсудит открытие школ в Европе

Офис Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет онлайн-встречу для обсуждения открытия школ в 53 странах региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, на встрече, которая состоится 31 августа, будут обсуждены конкретные меры по получению образования в безопасных условиях.