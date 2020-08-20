https://news.day.az/world/1263835.html ВОЗ обсудит открытие школ в Европе
ВОЗ обсудит открытие школ в Европе
Офис Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет онлайн-встречу для обсуждения открытия школ в 53 странах региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, на встрече, которая состоится 31 августа, будут обсуждены конкретные меры по получению образования в безопасных условиях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре