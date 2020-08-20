https://news.day.az/world/1263841.html Как исчезают тропические леса Амазонии - ФОТОРЕПОРТАЖ
Как исчезают тропические леса Амазонии - ФОТОРЕПОРТАЖ
Темпы уничтожения тропических лесов Амазонии ускоряются - за прошедший год площадь вырубленных и выжженных участков увеличилась втрое, эксперты опасаются, что эти показатели будут расти и дальше.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет фоторепортаж, как разрушается экосистема, обладающая наибольшим биоразнообразием на планете.
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