Как исчезают тропические леса Амазонии

Темпы уничтожения тропических лесов Амазонии ускоряются - за прошедший год площадь вырубленных и выжженных участков увеличилась втрое, эксперты опасаются, что эти показатели будут расти и дальше.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет фоторепортаж, как разрушается экосистема, обладающая наибольшим биоразнообразием на планете.