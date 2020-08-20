https://news.day.az/world/1263861.html В Иране от коронавируса умерли еще 139 человек
В Иране от коронавируса умерли еще 139 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 139 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 20264.
За последние сутки в Иране выявлено 2279 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 352 558. Вылечились 304236 человек.
Состояние 3869 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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