В Иране от коронавируса умерли еще 139 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 139 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 20264.

За последние сутки в Иране выявлено 2279 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 352 558. Вылечились 304236 человек.

Состояние 3869 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.