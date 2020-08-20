В Калифорнии за три дня произошло почти 11 тысяч ударов молний

В Калифорнии, США, почти 11 тысяч ударов молний привели к возникновению массовых пожаров. Об этом сообщает ABC News.

Начальник отдела калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Джереми Ран сказал, что более 10 849 ударов молнии стали причиной 367 новых пожаров с понедельника, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Пожары возникли во время рекордной жары в Калифорнии.