В Китае на угольной шахте произошла серия взрывов, есть жертвы

Серия взрывов произошла в четверг на одной из угольных шахт в уезде Цзясян (восточная китайская провинция Шаньдун). Как сообщил на своем сайте отдел пропаганды правительства уезда, семь человек погибли и еще девять получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Взрывы произошли в 06:55 утра по местному времени. В этот момент под землей находились 19 горняков. Спустя два с половиной часа спасателям удалось поднять всех на поверхность: трое не пострадали, 16 были госпитализированы.

В больнице медики констатировали смерть семи человек, состояние одного раненого оценивается как тяжелое. Жизни еще восьми пострадавших ничего не угрожает.

Власти устанавливают причины инцидента.