https://news.day.az/world/1263918.html Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Ливии
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Ливии
Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Турции и России Мевлютом Чавушоглу и Сергеем Лавровым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Турции, министры обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии.
М.Чавушоглу и С.Лавров обсудили также отношения между двумя странами.
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