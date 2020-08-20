Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Ливии

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Турции и России Мевлютом Чавушоглу и Сергеем Лавровым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Турции, министры обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии.

М.Чавушоглу и С.Лавров обсудили также отношения между двумя странами.