Смертность в отказавшейся от карантина Швеции побила 150-летний рекорд

В Швеции, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, в первом полугодии 2020 года умерли 51 405 человек. Смертность в стране побила 150-летний рекорд, передает в четверг, 20 августа, Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что из общего числа погибших 4500 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции. Больше всего скончавшихся в Стокгольме и столичном округе. Всего в стране с начала пандемии заразились смертельным вирусом более 85 тысяч человек, умерли - 5802.

По данным Государственного управления статистики (SCB), за последние 15 лет в Швеции зафиксирован самый низкий прирост населения в первом полугодии 2020 года. Это объясняется в том числе и высокой смертностью. Кроме того, специалисты выявили самое низкое число заключенных браков с начала 2000-х, при этом число разводов достигло наиболее высоких показателей за 13 лет.