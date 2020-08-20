Boeing сумел получить заказ на самолеты 737 MAX

Американский аэрокосмический концерн Boeing получил первый в 2020 году заказ на поставку лайнеров 737 MAX. Два самолета продали польской чартерной авиакомпании Enter Air с возможностью приобретения еще двух лайнеров. Об этом сообщается на сайте Boeing, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что компании заключили соглашение, касающееся ситуации с прекращением полетов 737 MAX после двух аварий лайнеров этой модели.

Условия соглашения не раскрываются, но отмечается, что оно предусматривает пересмотр расписания поставок ранее заказанных самолетов в соответствии с текущими рыночными условиями и возможную компенсацию в нескольких формах.

"Несмотря на нынешний кризис, важно думать о будущем. С этой целью мы договорились заказать дополнительные самолеты 737-8. После тщательных проверок, которые проходит 737 MAX, я убежден, что он будет лучшим самолетом в мире на многие годы вперед", - сказал генеральный директор и член правления Enter Air Гжегож Поланецки.