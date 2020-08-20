https://news.day.az/world/1263946.html В Италии за сутки выявлено 845 случаев заражения коронавирусом
В Италии за сутки выявлено 845 случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за сутки достигло рекордных за месяцы после карантина 845.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные распространило министерство здравоохранения республики.
Днем ранее было зарегистрировано 642 случая. В трех областях, включая столичную Лацио, суточный прирост превысил 100 случаев. Общее число заразившихся с начала пандемии - 256 118, из них 35 418 умерли от последствий коронавирусной инфекции, в том числе шестеро за последние сутки.
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