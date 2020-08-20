В Италии за сутки выявлено 845 случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за сутки достигло рекордных за месяцы после карантина 845.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные распространило министерство здравоохранения республики.

Днем ранее было зарегистрировано 642 случая. В трех областях, включая столичную Лацио, суточный прирост превысил 100 случаев. Общее число заразившихся с начала пандемии - 256 118, из них 35 418 умерли от последствий коронавирусной инфекции, в том числе шестеро за последние сутки.