https://news.day.az/world/1263958.html Трамп отреагировал на сообщение об аресте своего экс-советника
Трамп отреагировал на сообщение об аресте своего экс-советника
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами прокомментировал известие об аресте своего экс-советника по национальной безопасности Стивена Бэннона, передает ТАСС.
Он отметил, что очень расстроен по этому поводу.
"Я не имел с ним совершенно никаких дел очень долгое время. <...> Это весьма печально для Бэннона", - сказал Трамп.
Американский лидер добавил, что также давно не общался с ним.
Ранее сообщалось, что Бэннон был арестован по подозрению в мошенничестве.
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