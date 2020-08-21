ВОЗ: в мире выявлено более 22 млн случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 22 млн, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, в мире зафиксировано 22 256 220 случаев COVID-19, из них 782 456 - с летальным исходом.

11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.