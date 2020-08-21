https://news.day.az/world/1263965.html ВОЗ: в мире выявлено более 22 млн случаев COVID-19
ВОЗ: в мире выявлено более 22 млн случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 22 млн, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным, в мире зафиксировано 22 256 220 случаев COVID-19, из них 782 456 - с летальным исходом.
11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.
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