Госдепартамент США возмущен убийствами активистов и атаками на протестующих в Ираке

Государственный департамент США выразил возмущение в связи с насильственными действиями в отношении гражданских активистов и протестующих в Басре и Багдаде. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте Госдепартамента заявлении руководителя пресс-службы ведомства Морган Ортэгус, передает ТАСС.

"Мы возмущены целенаправленными убийствами активистов гражданского общества и нападениями на протестующих в Басре и Багдаде. Немыслимо, что совершившие эти ужасные деяния продолжают действовать безнаказанно", - говорится в пресс-релизе. Ведомство напомнило, что с октября 2019 года многие из мирных демонстрантов, выходивших на улицы городов республики, были застрелены.

Госдепартамент потребовал привлечь к ответственности лиц, инициировавших атаки на демонстрантов. "Мы настоятельно призываем правительство Ирака незамедлительно принять меры для привлечения к ответственности ополченцев, бандитов и криминальных группировок, нападающих на иракцев, которые реализуют свое право на мирный протест", - подчеркнули в ведомстве.

В Ираке с начала октября 2019 года не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Митинги сопровождаются стычками, погромами и насилием. Их жертвами стали более 500 человек, свыше 20 тыс. пострадали.