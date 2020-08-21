Калифорния в огне, пятеро погибших

В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли 5 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что также пострадали свыше 30 пожарных и местных жителей. Два человека пропали без вести.

В общей сложности стихия уничтожила 175 построек, в том числе жилые дома, под угрозой находятся 50 тысяч строений.

К ликвидации пожара привлечены 10 тысяч пожарных.