https://news.day.az/world/1263994.html Калифорния в огне, пятеро погибших - ФОТОРЕПОРТАЖ
Калифорния в огне, пятеро погибших - ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли 5 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что также пострадали свыше 30 пожарных и местных жителей. Два человека пропали без вести.
В общей сложности стихия уничтожила 175 построек, в том числе жилые дома, под угрозой находятся 50 тысяч строений.
К ликвидации пожара привлечены 10 тысяч пожарных.
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