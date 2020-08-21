В Испании впервые человек умер от лихорадки Западного Нила

В испанской провинции Севилья, автономное сообщество Андалусия, 77-летний мужчина умер после заражения вирусом лихорадки Западного Нила. Об этом в четверг, 20 августа, сообщило агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что житель городка Ла-Пуэбла-дель-Рио несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. Он стал первой жертвой болезни, зафиксированной в провинции.

В целом вирусом лихорадки Западного Нила в Андалусии заражены 35 человек, большинству из которых понадобилась госпитализация.

Как известно, вирус лихорадки Западного Нила - острое инфекционное заболевание. Чаще всего его переносчиками являются комары.