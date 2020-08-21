В Турции начали производить солнечные панели

В Анкаре, Турция, открыли первый в стране завод по производству солнечных панелей. Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 21 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Убежден, что этот центр займет лидирующие позиции в области солнечной энергии и производства солнечных панелей ... Мы намерены наладить импорт солнечных панелей на миллионы долларов", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия.

Завод запустили благодаря инвестициям в размере 400 миллионов долларов, он занимает площадь в 100 тыс. кв.м. На заводе работает 1,4 тысячи человек.

Отмечается, что завод будет производить солнечные панели для крупнейшей солнечной электростанции в Турции, которая будет создана в районе Карапынаре в провинции Конья, в центральной части страны. Этот проект реализует турецкая компания Kalyon Holding совместно с южнокорейским консорциумом Hanwha Q-Cells.

Кроме того, предприятие также будет иметь научно-исследовательский центр по развитию технологий солнечной энергии, где будет работать около сотни инженеров.