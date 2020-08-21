https://news.day.az/world/1264017.html Ряд стран не поддержал инициативу США восстановить санкции против Ирана
Ряд стран не поддержал инициативу США восстановить санкции против Ирана
Франция, Германия и Великобритания не поддержали инициативу США восстановить санкции против Ирана и по-прежнему привержены ядерному соглашению.
Об этом главы МИД этих стран заявили в совместном коммюнике.
Они также добавили, что любые спорные моменты нужно решать путем диалога, а не давления и шантажа.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты намерены восстановить санкции против Ирана в полном объеме, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
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