Ряд стран не поддержал инициативу США восстановить санкции против Ирана

Франция, Германия и Великобритания не поддержали инициативу США восстановить санкции против Ирана и по-прежнему привержены ядерному соглашению.

Об этом главы МИД этих стран заявили в совместном коммюнике.

Они также добавили, что любые спорные моменты нужно решать путем диалога, а не давления и шантажа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты намерены восстановить санкции против Ирана в полном объеме, передает Day.Az со ссылкой на Вести.