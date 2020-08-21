Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 42 477

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 42 477.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

По состоянию на 20 августа, таких случаев было 42 319. Таким образом, прирост за сутки составил 158.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 842 человека (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 253 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 35 693. На лечении находятся 5689 человек. Общее количество проведенных тестов - 192 199.

В стране действует режим ЧП до 11 сентября.