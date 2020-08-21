В Австралии снова обнаружили иглы в магазинной клубнике

В австралийском штате Квинсленд полиция ведет расследование очередного случая обнаружения игл в клубнике, передает Day.Az со ссылкой на Вести. По словам местного жителя, он обнаружил две иглы в клубнике от двух разных брендов, купленных в супермаркете, когда резал ягоды для своей дочери. После обнаружения игл он обратился в полицию.

Супермаркет снял с продажи клубнику. По словам руководства магазина, в ходе проверки оставшейся клубники игл в ней не обнаружено. В июле полиция в Австралии расследовала три случая обнаружения посторонних предметов в продуктах в супермаркете. Иглы были обнаружены в упаковке с клубникой и в авокадо, кроме того, в хлебном батоне были найдены канцелярские кнопки.

Ранее иглы неоднократно находили в клубнике в Австралии. В сентябре 2018 года австралийская полиция начала расследования по фактам обнаружения игл в ягодах семи местных производителей.

Позже иголки находили в банане, яблоке и грушах. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о необходимости ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для тех, кто подкладывает иглы во фрукты. Сенат предложение одобрил.