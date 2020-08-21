В Росии почти сутки горит цистерна с 480 тоннами топлива

В Якутии борются с масштабным пожаром на нефтехранилище. Вот уже почти сутки там горит цистерна, в которой почти 500 тонн топлива, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Потушить такой огонь попросту невозможно, но пожарные преградили ему путь к соседним емкостям: возвели высокий земляной вал. Теперь остается только ждать, когда топливо в цистерне догорит.

Уже известно, пожар вспыхнул при заправке автомобиля. По одной из версий, причиной стал разряд статического электричества.