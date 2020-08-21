На Британских островах найдены древнейшие наскальные рисунки

Археологи обнаружили на острове Джерси в проливе Ла-Манш самые древние на Британских островах наскальные рисунки. Их сделали охотники-собиратели, жившие примерно 14 тысяч лет назад на территории современного Джерси, пишет BBC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, рисунки были нацарапаны на небольших декоративных. Подобные примеры были найдены во Франции, Испании и Португалии.

Большинство из обнаруженных рисунков - это простые пересекающиеся линии. Они кажутся абстрактными по своей природе, некоторые могут изображать лица и даже животных.