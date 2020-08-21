В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 112 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 112 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 20 376.

За последние сутки в Иране выявлено 2 206 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 354 764, вылечились 305 866 человек.

Состояние 3 794 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.