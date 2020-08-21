https://news.day.az/world/1264111.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 112 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 112 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 112 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 20 376.
За последние сутки в Иране выявлено 2 206 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 354 764, вылечились 305 866 человек.
Состояние 3 794 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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