В отказавшейся от карантина Швеции подорожало жилье

Пандемия коронавируса пока не оказала значимого влияния на шведский рынок недвижимости: цены на жилье в стране растут, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным аналитиков, за первые две недели августа 2020-го цены на недвижимость в Стокгольме увеличились в среднем на 0,7 процента. В районе Гетеборга подорожание составило 0,3 процента. За июль средняя стоимость жилья по всей Швеции выросла на 2 процента.

Как отмечают эксперты, летом на шведском рынке недвижимости традиционно фиксируется низкая активность покупателей, но в июле 2020-го продажи жилья в отказавшейся от карантина стране увеличились на 25 процентов (по сравнению с показателем за тот же месяц 2019-го). В Стокгольме число сделок выросло на 60 процентов в годовом выражении.