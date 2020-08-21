В ЕС сомневаются в достижении соглашения с Британией по Brexit

Великобритания и Евросоюз вряд ли смогут заключить соглашение об отношениях после Brexit. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье после седьмого раунда переговоров в пятницу, 21 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В целом Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение. Я уже не понимаю, почему мы продолжаем тратить время [на эти переговоры] при таком отношении британской стороны. Я озабочен и огорчен этой ситуацией", - сказал Барнье.

По его словам, переговоры с Британией будут продолжаться - следующий раунд состоится с 7 по 11 сентября в Лондоне.

"Я с озабоченностью могу констатировать, что мы не достигли существенного прогресса [по итогам нынешнего раунда]. У нас остается очень мало времени и множество вопросов, - заявил он. - Впрочем, чтобы быть полностью объективным, мы добились прогресса по отдельным техническим вопросам, таким как энергетическое партнерство и борьба с отмыванием денег", - добавил дипломат.

Кроме того, Барнье обвинил британскую делегацию в выдвижении многочисленных требований, лишенных логики. Например, Великобритания претендует на сохранение доступа к европейскому рынку транспортных перевозок, отказываясь от выполнения принятых в ЕС транспортных норм.

"Однако это Великобритания проголосовала за выход из ЕС, это не Евросоюз лишает ее доступа к европейскому рынку", - продолжил Барнье.

Наконец, серьезные разногласия остаются в сфере рыболовства, полицейской деятельности, по вопросам мобильности и транспорта, доступа к сферам социального обеспечения.

Барнье подытожил, что видит единственную возможность избежать разрыва связей между ЕС и Великобританией без соглашения - это постараться успеть согласовать узкий документ, посвященный только вопросам свободной торговли.