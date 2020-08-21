В США за последние сутки от COVID-19 умер 1 061 человек

В США за последние сутки от COVID-19 умер 1 061 человек.

Как сообщает Day.Az, число умерших от коронавируса достигло 177 456. 

Сообщается, что за последние сутки в стране выявлено 44 762 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число инфицированных достигло 5 747 544. 

Вылечились более 3 миллионов человек. 