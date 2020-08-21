https://news.day.az/world/1264208.html В США за последние сутки от COVID-19 умер 1 061 человек
В США за последние сутки от COVID-19 умер 1 061 человек
В США за последние сутки от COVID-19 умер 1 061 человек.
Как сообщает Day.Az, число умерших от коронавируса достигло 177 456.
Сообщается, что за последние сутки в стране выявлено 44 762 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число инфицированных достигло 5 747 544.
Вылечились более 3 миллионов человек.
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