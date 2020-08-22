Вакцина не прекратит пандемию

Всемирная организация здравоохранения создала специальную рабочую группу по определению мутаций COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом мировую общественность проинформировала руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, исследования должны определить, какое влияние мутации оказывают на коронавирус и его поведение среди людей.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что создание вакцины не приведет к немедленному прекращению пандемии COVID-19, хотя, по его словам, она станет жизненно важным инструментом.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что человечество узнало много нового о заболевании, у него имеется лишь менее 8 месяцев накопленного опыта и мало, что известно о долгосрочных последствиях COVID-19.