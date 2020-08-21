В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 722 человека

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 22 человека, общее число жертв заболевания достигло 6 080.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 255 723, за прошедшие 24 часа 1 203 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 772, общее число выздоровевших достигло 235 569.