Ефремов перестал пить спиртное

Актер Михаил Ефремов, который проходит по делу о смертельном ДТП в Москве, перестал употреблять алкоголь под домашним арестом. Об этом сообщил его бывший адвокат Эльман Пашаев, от которого артист отказался в пятницу, 21 августа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Защитник утверждает, что Ефремов во время нахождения под домашним арестом перестал пить спиртное.

"Я даже прямо сейчас готов организовать для него сдачу анализов", - сказал он в эфире "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.