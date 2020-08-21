Генпрокурор США высказался о помиловании Сноудена

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что выступает категорически против помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили в агентстве "Ассошиэйтед Пресс".

"Сноуден был предателем, а информация, которую он предоставил за рубеж, нанесла большой ущерб безопасности американского народа. Он торговал ей повсюду, будто торговец-коммивояжер, мы такое терпеть не можем", - подчеркнул Барр.

Ранее Дональд Трамп заявил, что собирается изучить возможность помилования Сноудена, который сейчас находится в России из-за преследования со стороны властей США.

Отметим, что решение о помиловании принимает президент США на основании решения суда.

Напомним, что Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы, в которых была информация о программах слежки американских и британских спецслужб в Сети. После этого Сноуден улетел в Гонконг, а затем в Москву. Россия предоставила Сноудену временное убежище на год с условием прекращения деятельности против США. Затем Сноуден получил вид на жительство, который истекает в 2020 году. В апреле стало известно, что он подал документы на продление вида на жительство на три года.