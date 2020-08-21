Трамп предрек власть Китая над США в случае победы Байдена

Президент США Дональд Трамп предрек власть Китая над США в случае победы кандидата от демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента страны, которые пройдут в ноябре текущего года. Таким мнением Трамп поделился в ходе выступления перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вы видели отчеты разведки. Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил", - заявил американский лидер. Трамп также в шутку назвал оскорбительным то, если бы Китай пожелал победы ему.

Глава государства пообещал, что он и его команда сделают все возможное для независимости американской промышленности от поставок из КНР, особенно в сфере безопасности.

Ранее Трамп отложил торговые переговоры с Пекином. Он заявил, что не хочет иметь ничего с Китаем, "учитывая то, что они сделали с этой страной и миром".