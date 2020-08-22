Доктор Мясников прокомментировал поведение Ефремова в суде

Телеведущий и врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, прокомментировал поведение актера Михаила Ефремова на судебных заседаниях и назвал его унизительно жалким зрелищем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.

"Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну, пофантазируем). И что: пойдешь как ни в чем не бывало? Накатишь рюмочку и закусаешь груздем?" - возмутился доктор.

Он также задался вопросом, на что пошел бы Ефремов ради своего спасения, если бы попал в плен во время Великой Отечественной войны. По версии Мясникова, подсудимый согласился бы выдать союзников за дополнительный паек.

Ранее в сети появилась копия протокола допроса Михаила Ефремова с его признанием вины в смертельном ДТП. Допрос прошел 17 июня в присутствии адвоката актера Эльмана Пашаева. Согласно протоколу, Михаил Ефремов признал вину в полном объеме и раскаивается в содеянном. Также он подтвердил, что управлял технически исправным автомобилем. Позднее он от этих слов отказался и заявил, что ничего не помнит о случившемся.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.