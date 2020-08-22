Мощный взрыв в ярославской многоэтажке, есть погибший и пострадавшие

Обрушение перекрытий с шестого по первый этаж произошло в результате взрыва в жилом доме в Ярославле. Повреждены десять квартир, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этажи, повреждено 10 квартир", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, под завалами может находиться ребенок. "Есть информация предварительная, что, возможно, находится под завалами ребенок", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться два человека.

В настоящее время известно об одном погибшем и четырех госпитализированных в результате инцидента. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, спасатели объявляют минуты тишины для того, чтобы отыскать людей под завалами жилого дома. Периодически заглушается работа автомобилей и спецтехники.

Региональное управление МЧС России по Ярославской области увеличило группировку сил и средств на месте ЧП. Сейчас задействованы 115 человек личного состава и 31 единицы техники.

По данным МЧС, в Ярославль направлена группировка МЧС РФ из центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра. "На место ЧС в Ярославль направлена группировка от центра "Лидер" в количестве 17 человек и четырех единиц техники и от Ногинского спасцентра в количестве 50 человек и четырех единиц техники", - сказали в ведомстве. Также на место будет направлен комплекс "Струна" от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций для обследования поврежденного дома.

Как сообщили ТАСС в компании "Газпром газораспределение Ярославль, техническое обслуживание газового оборудования в квартире, предположительно ставшей эпицентром взрыва, проводилось в январе 2020 года. При этом газовщики не смогли проверить все квартиры в этом доме.

"В январе, апреле и июле 2020 года по данному адресу ярославскими газовиками проводилось техническое обслуживание, проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В квартире, в которой, по предварительной информации, произошел хлопок, 24 января текущего года было выполнено техническое обслуживание. В ряд квартир доступ обеспечен не был", - сообщили в компании.

Сейчас в доме выполнено отключение от газоснабжения трех подъездов. Прекращено газоснабжение 120 абонентов.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что губернатор Дмитрий Миронов прервал отпуск из-за ЧП, чтобы лично разобраться в причинах и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим.

Руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Кокуева сообщила, что утраченные документы граждан будут восстановлены в самое ближайшее время.