https://news.day.az/world/1264283.html В ЮАР нашли алмаз в 442 карата - ВИДЕО
В ЮАР нашли алмаз в 442 карата - ВИДЕО
В Южной Африке нашли алмаз, который способен поразить воображение всех любителей драгоценностей. Камень высшего ювелирного качества весит целых 442 карата. Это примерно в палец толщиной, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Теперь его отправят на обработку, а затем бриллиант продадут с аукциона. Такие крупные алмазы - большая редкость, но на рудниках в ЮАР это уже второй подобный случай.
Всего два года назад на том же раскопе нашли камень весом в 910 каратов.
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