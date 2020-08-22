В ЮАР нашли алмаз в 442 карата

В Южной Африке нашли алмаз, который способен поразить воображение всех любителей драгоценностей. Камень высшего ювелирного качества весит целых 442 карата. Это примерно в палец толщиной, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Теперь его отправят на обработку, а затем бриллиант продадут с аукциона. Такие крупные алмазы - большая редкость, но на рудниках в ЮАР это уже второй подобный случай.

Всего два года назад на том же раскопе нашли камень весом в 910 каратов.