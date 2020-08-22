Boeing создает портативные ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing разрабатывает портативный ультрафиолетовый излучатель, предназначенный для дезинфекции рабочих поверхностей в салоне и кабине пилотов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на руководителя данной программы Ро Латтерса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, речь идет о своего рода жезле, излучающем ультрафиолетовый свет. Корпорация планирует предстоящей осенью запатентовать разработку и наладить ее промышленный выпуск. Для этого будут привлечены сторонние производители, с которыми Boeing намерена подписать соответствующие соглашения.

Американская корпорация проинформировала о своей программе 13 авиакомпаний. Многие из них проявили интерес к ультрафиолетовому излучателю.