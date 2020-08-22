После взрыва в жилом доме в Ярославле объявлен режим ЧС

В пресс-службе ярославского правительства сообщили, что после взрыва газа в жилом доме в городе объявлен режим ЧС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вечером 21 августа в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв, в результате которого погибла женщина, еще четверо пострадали. Произошло обрушение части конструкций с шестого по первый этаж​​​, начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Взрывом повреждены десять квартир.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Под завалами могут находиться два человека, включая ребенка.

По данным ГУ МЧС, с места происшествия было эвакуировано около 160 человек, но они отказались от временного размещения в гостинице "Которосль". Волонтеры Центра развития добровольчества помогают людям - развозят по родственникам на своих машинах.

По словам руководителя службы размещения гостиницы Марии Рединской, гостиница готова принять всех, кто в этом нуждается. Для пострадавших организуют трехразовое питание и все необходимые условия, передает ТАСС.

Всего в доме шесть подъездов и 120 квартир. В нем зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка.

На телефоны экстренных служб и администрации Ярославля поступают звонки от горожан, готовых принять пострадавших у себя дома, помочь с передержкой домашних животных, поделиться одеждой.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что, судя по характеру разрушений, завалы дома будут разбирать до утра.

Следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека"). Прокуратура по факту организовала проверку.

В настоящее время в Дзержинской территориальной администрации, куда эвакуировали жильцов, проходит заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, в котором принимают участие заместитель губернатора Илья Баланин, представители администрации города, прокуратуры, СК, МВД, МЧС и других структур.