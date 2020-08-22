Что можно увидеть по пути на Эльбрус

Эльбрус - высочайшая горная вершина России и обязательный пункт посещения для тысяч альпинистов со всего мира. Маршрутов восхождения на потухший вулкан высотой 5,6 км существует порядка 10.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее что можно увидеть по пути к знаменитой вершине.

Отправление из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии. Он расположен в курортной местности с большим количеством термальных источников и водопадов

Гостиниц в этой местности нет, все туристы живут в палатках

Но восхитительные виды будущим покорителям вершины открываются уже на этой высоте

Инфраструктура Эльбруса - это несколько приютов с жилыми вагончиками, самая высокогорная гостиница Европы LeapRus и канатные дороги

Самое первое убежище для покорителей вершины появилось в 1909 году на высоте 3,2 тыс. м. Это была каменная полуземлянка на пять человек на южном склоне, построенная Кавказским горным обществом

"Бочки" - приют у последней станции канатной дороги. Здесь есть утепленные жилые вагончики и кухня. Это место, где туристы проходят адаптацию перед восхождением

Рукотворный лабиринт на пути, ведущем к штурмовому лагерю

В Приэльбрусье насчитывается 63 вида млекопитающих, 111 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 6 видов рыб и огромное количество видов насекомых. Здесь обитают тур, горный козел, суслик, енотовидная собака, дикий кабан, серна, шакал, косуля, лиса, волк, дикий кот, рысь, медведь

Отары овец - привычная часть местного пейзажа, они свободно разгуливают по ущельям и долинам

Небольшие стайки туров можно увидеть только высоко в горах, на скалистых гребнях

Восхождение на Эльбрус нельзя назвать слишком сложным. Тем не менее ежегодно на маршрутах гибнет около двух десятков человек. Среди них не только незарегистрированные туристы, но и опытные спортсмены

Основные опасности Эльбруса - многочисленные ледниковые трещины и резкие изменения погоды, падение температуры, ухудшение видимости. Тем не менее опасная вершина притягивает любителей острых ощущений со всего мира - ежегодно на нее совершают восхождение около 3 тыс. иностранцев