США и Евросоюз подписали соглашение о снижении пошлин, расширяющем доступ к экспортным рынкам США и ЕС на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает Голос Америки в субботу, 22 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Данное соглашение между США и ЕС стало первым снижением пошлин за более чем 20 лет.

Теперь ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров из США. В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более 111 млн долларов.

Также ЕС отменит эти тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования задним числом, начиная с 1 августа 2020 года. Эти пошлины отменяются на пять лет, а ЕК немедленно начнет процедуры, направленные на то, чтобы такие изменения носили постоянный характер.

В свою очередь США снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, среднегодовой стоимостью в 160 млн долларов, включая определенные кулинарные полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо, зажигалками для сигарет.